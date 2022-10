Ind Vs Pak Last Over Video: नहीं देखा होगा ऐसा आखिरी ओवर, बॉलर ने एक गेंद पर दिए 10 रन

India Vs Pakistan last over thriller: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में भारत ने जीत हासिल कर ली है. भारत की तरफ से अकेले विराट कोहली ने मैच को बनाए रखा और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेले.