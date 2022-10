Jasprit Bumrah ruled out of T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे बुमराह? इस चोट से हैं परेशान

Jasprit Bumrah ruled out of T20 World Cup​: भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रही है. लेकिन भारत के लिए असल मुकाबलों की शुरूआत अक्टूबर से होने जा रही है. दरअसल 23 अक्टूबर को टी20 वर्ल्ड कप में भारत पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाला है. लेकिन इससे पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ में चोट लगने के कारण बाहर हो गए हैं. उन्हें ठीक होने के लिए तकरीबन 4 से 6 महीने लगेंगे.

तिरुवनंतपुरम मैच खेलने नहीं जा सके

हमारी सहयोगी वेबसाइट जी न्यूज के अनुसार बीसीसीआई अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा है कि- यह बात तय है कि बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे. वह पीठ दर्द से काफी परेसान हैं. उन्हें इस चोट के कारण छह महीने तक बाहर रहना पड़ सकता है.

आपको बता दें जसप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 मैच खेले थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में हिस्सा नहीं लिया था. भारत के यह दूसरे खिलाड़ी हैं जो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे. क्योंकि रविंद्र जड़ेजा भी चोटिल होने के कारण बाहर हैं.

भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ

आपको बता दें वर्ल्ड में भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा. दोनों टीमें टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में हैं. दोनों टीमों के बीच मैच काफी अहम होने जा रहा है. क्योंकि एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था. इस बार टीम के लिए पाकिस्तान को हराने का बेहतरीन मौका है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच

India vs Pakistan - 23 October

India vs Group A Runner up 27- October

India vs SA- 30 October

India vs Bangladesh- 2 November

India vs Group B winner- 5 November