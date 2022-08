KL Rahul: महामुकाबले में फ्लॉप हुए केएल राहुल, इंटरनेट पर लोगों ने सुनाई ऐसी-ऐसी बातें

KL Rahul against Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में वही हुआ जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी कुछ खास कर दिखाने में नाकाम हुए. केएल राहुल जहां 0 पर आउट तो वहीं रोहित शर्मा भी 18 गेंदों में 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए. बात केएल राहुल करते हैं क्योंकि वो उनको लेकर पहले से ही खबरें वायरल थीं.

केएल राहुल ने आईपीएल के बाद से एक भी टी-20 मैच नहीं खेला है. ऐसे में उनका एशिया कप में खेलना भारत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है. केएल राहुल आए और पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड हो गए. उनके इस तरह आउट होने पर जहां भारतीय टीम में मायूसी छा गई थी वहीं फैंस ने भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी हैं.

भारत पाकिस्तान के बीच हो हुए इस हाई प्रेशर मैच में उनका चलना भारत के लिए बहुत जरूरी थी लेकिन उन्होंने मायूस कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की मीम्स वायरल होने लगे हैं. लोग उन्हें तरह-तरह की बातें सुना रहे हैं. देखिए मीम्स.

Dear KL Rahul: Shah is Shah, Whether it's Shaheen Shah or Naseem Shah #INDvsPAK pic.twitter.com/j8U25O34RZ — Natalia Parvaiz (@nataliaparvaiz9) August 28, 2022

If choking is an art then Kl Rahul is the artist, What a loser. pic.twitter.com/T001Tlc32P — Shlok (@aegonaryaa) August 28, 2022