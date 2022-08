Urvashi-Pant Memes:

Urvashi Rautela Dubai: भारत और पाकिस्तान मैच में ना सिर्फ आम लोग बल्कि कई फिल्म हस्तियां भी पहुंची है. लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब कैमरा की नजरें बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पर पड़ी. उर्वशी की हॉट सी तस्वीर देखकर सभी फैंस हैरान रह गए. उर्वशी रौतेला को देखकर ट्रोलर्स को भी एक नया मुद्दा मिल गया. दरअसल ट्रोलर्स ने एक बार फिर ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला को लेकर ट्रोलिंग शुरू कर दी.

उर्वशी रौतेला की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर बेहद हॉट है. इस दौरान उर्वशी रौतेला ने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और अंदर लाल रंग की ब्रालेट पहनी हुई थी. ट्रोलर्स ने फिर से पंत और उर्वशी रौतेला की तस्वीरें मीम्स के साथ शेयर करनी शुरू कर दीं. जिनपर अब लोग मजेदार कमेंट्स बाजी कर रहे हैं. उन्होंने एक शख्स ने उर्वशी रौतेला और पंत की तस्वीर शेयर करते हुए पंत की तरफ से लिखा,"मेरे सिक्स देखने आई थी और मैं खेला ही नहीं."

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कुछ वक्त पहले पंत उनसे मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने उनको काफी देर इंतज़ार करवाया था. बाद में मुंबई आकर ऋषभ ने उनसे मुलाकात की थी. बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इंटर्व्यू तेजी से वायरल हो गया. जिसके बाद पंत ने भी जवाब दिया. जिसेक बाद पंत ने पोस्ट करते हुए लिखा कि कोई झूठ बोल रहा है और साथ ही उन्होंने लिखा था कि मेरा पीछा छोड़ो बहन.

दोनों के बीच सोशल मीडिया पर काफी गहमा गहमी हो गई थी. देखिए सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है.

Only person having evil laugh after seeing urvashi rautela in the stadium#INDvPAK #UrvashiRautela #RishabhPant #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/1Pd8n3SQAt

— (@Shreera43296996) August 28, 2022