LSG vs RCB Dream11 Prediction: 43वें मैच में ऐसे बनाएं ड्रीम11 टीम, साथ ही जानें पिच रिपोर्ट

LSG vs RCB Dream11 Prediction: लखनऊ सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (Lucknow Super Giants vs Royal Challenger Bangalore) के बीच आज आईपीएल का 43वां मैच (IPL 2023) खेला जाना है. ये मैच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा. आपको जानकारी के लिए बता दें इस वक्त प्वाइंट्स टेबल पर लखनऊ दूसरे स्थान पर चल रही है. टीम ने 8 मैचों में से 6 मैच जीते हैं वहीं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात करें तो टीम ने 8 में से 4 मैच जीते हैं, और 6ठें स्थान पर है. आज हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ड्रीम11 टीम (LSG vs RCB Dream11 Team) बताने वाले हैं इसके साथ ही आपको पिच रिपोर्ट (LSG vs RCB Pitch Report) की भी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ड्रीम11 प्रिडिक्शन (LSG vs RCB Dream11 Prediction)

विकेट कीपर- निकोलस पूरन (Nicholas Pooran)

बैटर- केएल राहुल (KL Rahul), एमपी स्टोइनिस (MP Stoinis), विराट कोहली (Virat Kohli), फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plesis)

ऑलराउंडर- कायले मेयर्स (Kayle Mayers) कृणाल पांड्या (Krunal Pandya), जीजे मैक्सवेल (GJ Maxwell), वानीडु हसरंगा (Wanindu Hasaranga)

बॉलर- नवीन उल हक (Naveen Ul Haq), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)

कप्तान- कायले मेयर्स (Kayle Mayers)

उप-कप्तान- ग्लेन मैक्सवेल (Glen Maxwell)

एलएसजी बनाम आरसीबी संभावित प्लेइंग 11 (LSG vs RCB Playing 11)

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (LSG Playing11)

केएल राहुल ©, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, क्रुणाल पांड्या, निकोलस पूरन (wk), आयुष बडोनी, नवीन-उल-हक, रवि बिश्नोई, आवेश खान, यश ठाकुर, अमित मिश्रा.

आरसीबी संभावित प्लेइंग11 (RCB Playing 11)

विराट कोहली ©, शाहबाज़ अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक (wk), सुयश प्रभुदेसाई, वानिंदु हसरंगा, डेविड विली, हर्षल पटेल, विशाल विजय कुमार, मोहम्मद सिराज, फाफ डु प्लेसिस.\

LSG vs RCB Head to Head: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम आरसीबी हेड टू हेड

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम आरसीबी के इससे पहले तीन मैच हो चुके हैं जिसमें से एक मैच लखनऊ ने जीता है वहीं दो मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीते हैं.