PAK गेंदबाज ने AFG बल्लेबाज पर उतारी 2 मैचों की हार की खीज? मारा ऐसा बाउंसर कि निकल गया खून

Afg Vs Pakistan: हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान (PAK Vs AFG) के बीच हुई तीन टी-20 मैचों की सीरीज़ में अफगानिस्तान 2-1 से जीत हासिल कर ली है. यूएई में हुई सीरीज़ का पहला मुकाबले 24 मार्च को हुआ था. जिसमें अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच में शिकस्त देते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर ली थी. इसके बाद 26 मार्च को हुए दूसरे मुकाबले में भी अफगानिस्ता ने 7 विकेट से जीत हासिल की. हालांकि आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 66 रनों से फतह हासिल की.

हालांकि सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तानी बल्लेबाज नजीबुल्लाह जरदान के साथ एक घटना पेश आई, जिससे वो जख्मी हो गए और खून निकलने लगा. जख्मी होने की वजह की बात करें तो नजीबुल्लाह जरदान को पाकिस्तानी गेंदबाज एहसान-उल्लाह का तेज बाउंसर है. नजीबुल्लाह के हेलमेट गेंद इतनी तेज आकर लगी कि नजीबुल्लाह थोड़ी देर के लिए काफी परेशान से हो गए. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. आप भी देखिए:

Hope nothing serious, get well soon Najib! pic.twitter.com/yOLSudc2G3

— PSL Memes (@PSLMemesWalay) March 27, 2023