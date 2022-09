Pak vs Afg Fight: बीच मैच भिड़ गए पाकिस्तानी बैट्समैन और अफगानिस्तानी बॉलर; देखें वीडियो

Pak vs Afg Match Super 4: आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. इस मैच को पाक ने अपने नाम कर लिया है. लेकिन यह मैच काफी दिलचस्प रहा. मैच के आखिर में पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज कहे जाने वाले नसीम शाह ने छक्का मारकर मैच जिता दिया. इस मैच के दौरान आसिफ अली और फरीद अहम (Asif Ali and Fareed Ahmed Fight) के बीच लडाई भी देखने को मिली. जिसका इंटरनेट पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसर पाकिस्तान के तेजी से विकेट गिर रहे थे. 19वां ओवर फरीद डाल रहे थे. उन्होंने 5वीं गेंद पर आसिफ का विकेट ले लिया. जिसके बाद वह पाकिस्तानी बल्लेबाज के पीछे आकर कुछ बोले. जिसके बाद आसिफ ने उन्हें मारने के लिए बल्ला उठा लिया. ये देख सभी खिलाड़ी इस लड़ाई को छुड़ाने के लिए भागे और दोनों को रोका गया.

मैच के बीच आसिफ के ऐसी हरकत से उन्हें बैन करने की मांग उठ रही है. लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. अब देखते हैं कि असोसिएशन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा या वहीं. आपको बता दें इ मैच में पाकिस्तान के शुरूआती ऑर्डर ने भी सही परफोर्म नहीं किया है.

No one would like it the way Farooqi teased Asif Ali and karma paid him instantly. #PakvsAfg #PAKvAFG #Afghanistan #NaseemShah #asifali pic.twitter.com/GiJIkg2d1u

— Suhail Khan (@suhail_Lucknow) September 7, 2022