RCB-W vs UP-W Dream11 Team: इन प्लेयर्स पर जताएं भरोसा! जानें फैंटसी टीम और पिच रिपोर्ट

RCB-W vs UP-W Dream11 Team: आज डब्ल्यूपीएल का 8वां मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB-W) और यूपी वॉरियर्स (UP-W) के बीच खेला जाना है. ये मैच मुंबई के Brabourne Stadium में हो रहा है. आपको जानकारी के लिए बता दें रॉयल चैलेंजर्स विमेन प्रीमियर लीग में एक भी मैच नहीं जीता है, और प्वाइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है. वहीं बात करें यूपी वॉरियर्स की तो टीम ने पिछले दो मैचों में से एक मैच जीता है. ऐसे में आज हम आपको आरसीबी बनाम यूरी वॉरियर ड्रीम11 (rcb-w vs up-w dream11) प्रिडिक्शन बताने वाले हैं. इसके साथ ही आपको पिच रिपोर्ट और मैच की अन्य जानकारी भी देंगे ताकि आपकी एक बेहतर ड्रीम 11 (RCB-W vs UP-W Dream11 Team) टीम बन सकें.

आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर ड्रीम11 प्रिडिक्शन (rcb-w vs up-w dream11 prediction)

विकेट कीपर- एलीसा हेली (Alyssa Healy)

बैटर- स्मृति मंधाना (Smriti Mandana), हेदर नाइट, सोफी डिवाइन, किरण नवगिरे,

ऑलराउंडर- एलीसे पेरी, टाहिला मैक ग्रैथ, दीप्ती शर्मा,

बॉलर- श्रेयंका पाटिल, एमएल शट्ट, एस एक्लेस्टोन,

कप्तान- हेदर नाइट

उप-कप्तान- एस एक्लेस्टोन

आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्स पिच रिपोर्ट (rcb-w vs up-w pitch report)

आपको जानकारी के लिए बता दें ये इस प्रीमियर लीग का चौता मैच है जो मुंबई के Brabourne Stadium में खेला जा रहा है. बैटिंग के लिए ये पिच काफी अच्छी मानी जाती है. स्कोर 200 के करीब पहुंच सकता है. शुरूआती इनिंग का एवरेज स्कोर 193 रन रहा है.

आरसीबी संभावित प्लेइंग 11 (Royal Challengers Bangalore Women Playing 11)

एस मंधाना (सी), एचसी नाइट, पूनम नानासाहेब खेमनार, एसएफएम डिवाइन, ईए पेरी, कनिका आहूजा, प्रीती बोस, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह, एमएल शुट्ट,

यूपी वॉरियरल्स संभावित प्लेइंग11 (UP Warriorz Playing 11)

के पी नवगिरे, श्वेता सहरावत, सिमरन शेख, टीएम मैकग्राथ, डीपी वैद्य, डीबी शर्मा, एलिसा हीली (सी), एस एक्लेस्टोन, एस इस्माइल, के अंजलि सरवानी, आरएस गायकवाड़.