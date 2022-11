बड़ा झटका, जख्मी हुए रोहित शर्मा, कलाई में लगी 150km रफ्तार की गेंद, जानिए कैसी है हालत

India Vs England Semifinal: भारतीय टीम 10 नवंबर को टी-20 वर्ल्डकप 2022 का सेमीफाइनल खेलेगी. भारत का यह मुकाबला ग्रुप-1 की दूसरी टीम इंग्लैंड के खिलाफ होगा. दोनों ही टीमें इस वक्त ज़बरदस्त प्रेक्टिस में लगी हुई हैं. इस बीच भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर आ रही है कि कप्तान रोहित शर्मा जख्मी हो गए हैं. उनकी कलाई पर चोट लग गई है. चोट लगने के बाद रोहित शर्मा प्रेक्टिस छोड़कर नेट्स से बाहर चले गए थे.

खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा की कलाई में तेज़ स्पीड गेंद लग गई. जिसके बाद वो परेशान हो गए थे. रोहित शर्मा को लगी गेंद की स्पीड करीब 150km फी घंटा बताई जा रही थी. गेंद लगते ही रोहित शर्मा नेट्स से बाहर चले गए. शर्मा के बाहर चले जाने के बाद टीम में एक हलचल सी बढ़ गई थी लेकिन सभी लोग तब खुश हो गए जब रोहित शर्मा तकरीबन 40 मिटन पर वापस लौटे और फिर से प्रेक्टिस शुरू कर दी. बीसीसीआई सूत्र ने बताया है कि रोहित शर्मा को कोई गंभी चोट नहीं लगी है. वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला सेमीफाइनल खेलेंगे.

Ro after the nets session, he said he is completely fine , thank god !! @ImRo45.pic.twitter.com/DqW4Otee3y

— Rohit Sharma Fanclub India (@Imro_fanclub) November 8, 2022