Shahid Afridi become chairman of SC: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है. वह फिलहाल अंतरिम तौर पर चेयमैन बनाए गए हैं. आपको बता दें यह फैसला रमीज रजा के पीसीबी चेयरमैन के पद से बर्खास्तगी के बाद लिया गया है. उनकी जगह नजम सेठी ने ली है.

— Mazher Arshad (@MazherArshad) December 24, 2022