Shubhman Gill 100: भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जड़े शतक, रोहित के बाद गिल ने छुड़ाए पसीने

Shubhman Gill Sharma Century: भारतीय और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे है तीन वनडे मैचों की सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में शुभमन ने शतक जड़ दिया है. हाल ही में डबल सेंचुरी लगाकर सभी को हैरान कर देने वाले गिल ने एक और सेंचुरी बनाकर अपनी जगह पक्की कर ली है. शुभमन गिल ने 72 गेंदों में 100 रन पूरे किए. तीसरे वनडे में उनका कुल स्कोर 78 गेंदों में 112 रन रहा. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 13 चौके लगाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलते हुए शुभमन गिल ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने 208 रन बनाए थे. इसके अलावा तीसरे मैच में एक और शतक जड़ दिया. गिल ने भारत के सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. वह एक के बाद एक पारी में अपना बल्ला और हेलमेट उठाने की आदत बना रहे हैं. यह एक शक्तिशाली प्रयास भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का रहा है.

दोतरफा 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज:

➤ 360 रन- बाबर आज़म vs WI 2016

➤ 360 रन- शुभमन गिल vs NZ 2023

➤ 349 रन- इमरुल कायस vs Zim 2018

➤ 342 रन- क्विंटन डिकॉक vs Ind 2013

➤ 330 रन- मार्टिन गुप्टिल vs Eng 2013

