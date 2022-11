Ind vs Zim Match: Suryakumar बने टी20 में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी, रकम किया रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav Ind vs Zim: आज भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच सूर्यकुमार यादव का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला. सूर्यकुमार यादव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उनके बल्ले ने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के पसीने छुड़ा दिए. इस मैच को खेलने के बाद उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इस रिकॉर्ड को अभी तक इंडिया में कोई नहीं बना पाया है.

आपको बता दें सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ रहा. उन्होंने तेजी से रन बनाने का काम किया. बता दें सूर्यकुमार आखिरी ओवर तक टिके रहे और 25 गेंदों में 61 रन जड़े. इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के भी मारे. उन्होंने मैच की आखिरी गेंद में पीछे की ओर छक्का जड़ा. इस पारी के बाद उन्होंने साल 2022 में टी20 क्रिकेट में अपने 1 हजार रन पूरे कर लिए हैं. वह पहले ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने 2022 टी20 फॉर्मेट में 1 हजार रन जड़े हैं..

Milestone - 1000 T20I runs and counting for @surya_14kumar

He becomes the first Indian batter to reach this milestone in 2022.

