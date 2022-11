Suryakumar Yadav century: सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से बरपाया कहर, 51 गेंदों में जड़ दिए 111 रन; देखें हाइलाइट

Suryakumar Yadav century: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेहतरीन खेल देखने को मिला. 360 डिग्री मारने वाले सूर्यकुमार यादव ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए शतक पूरा किया. सूर्यकुमार ने 51 गेंदों में 111 रन बनाए. आपको बता दें सूर्यकुमार के करियर का ये दूसरा शतक है. जिस तरह आज उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज़ी का मुज़ाहिरा किया, वह काबिले तारीफ रहा.

आपको बता दें भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 191 रनों का टारगेट खड़ा किया था. जिसमें 36 रन ईशान किशन के थे, 111 रन अकेले सूर्यकुमार के थे और 13-13 रन हार्दिक पंड्या और श्रेयर अय्यर के थे. सूर्यकुमार यादव ने अपनी बेहतरीन पारी के दौरान 11 चौके और 7 छक्के जड़े. इस दौरान बल्लेबाज़ का स्ट्राइक रेट 217 का रहा.

this SKY has no limit!

& guides #TeamIndia to a big total in the 2nd #NZvIND T20I.#NZvINDonPrime : https://t.co/uoQDFzDYe5#CricketOnPrime pic.twitter.com/ibIJVo2uXp

— prime video (@PrimeVideoIN) November 20, 2022