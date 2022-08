Rishabh Pant Vs Dinesh Karthik: प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर हुए ऋषभ पंत? जानिए क्या हैं कारण

Rishabh Pant out form Playing 11: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में रिषभ पंत को बाहर रखा गया है. इस फैसले से हालांकि बहुत से लोगों को हैरानी हुई है. क्योंकि रिषभ पंत टी-20 में अपने तूफानी अंदाज़ के लिए पहचाने जाते हैं. आईपीएल में भी उन्होंने कई बार ऐसे नजारे दिखाए हैं. जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. हालांकि टीम इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जगह ना देने के पीछे कई बड़ी वजहें हो सकती हैं. इनमें से कुछ वजहें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं.

सबसे पहले तो यह बता दें कि रिषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर मैच पिछले कई दिनों से यह कहा जा रहा था कि इन दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होगा और हुआ भी वही और भारतीय टीम ने ज्यादा तजुर्बेदार खिलाड़ी को टीम में जगह दी. हालांकि रिषभ पंत ने इंटरनेशनल टी-20 मैच ज्यादा खेले हैं लेकिन दिनेश कार्तिक उनसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं. साथ ही उन्होंने आईपीएल में रिषभ पंत से कहीं ज्यादा मैच खेले हैं.

रिषभ पंत को बाहर रखने के पीछे एक वजह यह भी हो सकता है कि दिनेश कार्तिक ने आईपीएल और उसके बाद होने वाले मैचों में तूफानी पारियां खेली हैं. वो इस समय रिषभ पंत से ज्यादा फॉर्म में हैं. साथ ही जिस तूफानी अंदाज में दिनेश कार्तिक पिछले कुछ वक्त से खेल रहे हैं उससे उनको एक फिनिशर के तौर पर देखा जाने लगा है और ऐसे में यह भी हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को पांचवे नंबर पर ना भेजकर उन्हें थोड़ा बाद में फिनिश करने के लिए भेजा जाए और पंत की जगह पर जडेजा खेलते दिखाई दें.

पंत का टी-20 करियर: Rishabh Pant T20 Career:

इसके अलावा हम दोनों बल्लेबाजों टी-20 करियर पर नजर डालें तो रिषभ पंत ने 54 इंटरनेशल टी-20 मैच खेले हैं और 126 के स्ट्राइक रेट से 883 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 65 रन है. इसके अलावा उन्होंने 3 हाफ सेंचुरियां लगाई हैं.

दिनेश कार्तिक का टी-20 करियर: Dinesh Karthik T20 Career:

वहीं दिनेश कार्तिक के टी-20 करियर की तरफ देखें तो उन्होंने 48 इंटरनेशल मैच खेले हैं और 140 के स्ट्राइक रेट से 591 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 55 रन है. लेकिन कार्तिक ने पंत से ज्यादा आईपीएल मैच खेले हैं. पंत ने 98 और दिनेश कार्तिक ने 229 आईपीएल मैच खेले हैं.

दिनेश कार्तिक को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं. जिनमें ज्यादातर लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं.

