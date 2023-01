Video: डांस करते नजर आएंगे Virat Kohli, रैप सॉन्ग 'नया शेर' में करेंगे अदाकारी

Virat Kohli: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली अक्सर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. वह जल्द ही रैपर डिवाइन और जोनिता गांधी के रैप गाना 'नया शेर' में डांस करते हुए नजर आएंगे. यह गाना रॉयल चैलेंज के लिए बनाया जाएगा. डिवाइन और जोनिता के साथ विराट कोहली डांस करते नजर आएंगे.

इस मौके पर विराट कोहली ने कहा, "मैं हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी रहा हूं, जो कभी भी मैदान पर या बाहर बोल्ड विकल्प लेने से नहीं कतराता. मैं वही रवैया अपनाता रहता हूं जो मुझे मेरे होने में मदद करता है."

उन्होंने आगे कहा, "पश्चिम दिल्ली का लड़का वह नहीं होता जो वह है अगर मैंने उस वक्त अहम फैसले नहीं लिये होते. इस गाने को शूट करने का यह एक रियल तजुर्बा था. जब हमने इसे शूट किया तो मैं खुद था. सभी नए शेरों के लिए, नया दौर, ये तुम्हारा किस्सा है."

Radhe radhe to Captain Virat Kohli

They still calling him captain pic.twitter.com/H0VHXF7RcZ

— Eyed (@meownces) January 5, 2023