पाकिस्तानी लीजेंड्स ने स्कॉटलेंड के खिलाड़ी का उड़ाया मजाक, मां को लेकर बोली बड़ी बात

T20 World Cup 2022: टी-20 वर्ल्डकप 2022 के वॉर्म अप मुकाबलों में कई हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं. श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों की हार ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. हाल ही में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 42 रनों से हराकर हैरत में डाल दिया. इस मैच के हीरो की बात करें तो स्कॉटलेंड के गेंदबाज मार्क वॉट हैं. उन्होंने महज़ रन देकर 3 विकेट हासिल किए. मार्क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक लिखित प्लान के तहत काम कर रहे थे. क्योंकि उनके हाथों में कई बार एक पर्चा देखा गया.

खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पर्ची में लिखा हुआ था कि बल्लेबाज को स्लॉट में गेंद ना फेंके. मार्क पर्ची वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. मैच के हीरो मार्क वॉट के हाथों में पर्ची देखकर पाकिस्तानी लीजेंड्स वसीम अकरम और वकार यूनिस ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि अब उनको दुनियाभर में ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल वसीम अकरम, वकार यूनिस, मिस्बाह उल हक, शोएब मलिक मैच के बारे में चर्चा कर रहे थे. इस भद्दे मजाक की शुरुआत वसीम अकरम ने की. उन्होंने खिलाड़ी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा,"मुझे लगा इसकी मां ने कहा है कि एक किलो बर्फ और तीन नींबू लेकर आना. ये डकवर्थ लूइस तो नहीं है." इसी बीच मिस्बाह उल हक की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि हकीकत में बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए मैचअप है, जिसमें लिखा है कि किस बैट्समेन को कौन सी बॉल करानी है. इसके अलवा उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन के रंग को लेकर भी भद्दा कमेंट किया है.

वसीम अकरम और वकार यूनिस के इस तरह के कमेंट की वजह से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि आप जैसे दिग्गजों से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी. एक यूजर ने वसीम अकरम, वकार यूनिस, मिस्बाह उल हक और शोएब मलिक को टैक करते हुए लिखा,"आप लोगों पर शर्म आती है. देखिए कैसे वो लोग पूरन की स्किन कलर और स्कॉटलेंड के गेंदबाज का मजाक उड़ाते हैं."

SHAME ON YOU @wasimakramlive @captainmisbahpk @waqyounis99 @realshoaibmalik

Look How They Make Fun Of Pooran's Skin Color & Scotland Bowlers..

Pathetic !!!

UNBELIEVABLE !!

YOU JUST LOST EVERY RESPECT I HAD FOR U GUYS #T20WorldCup #CricketTwitter @TheRealPCB https://t.co/3BhzB0uUyO

— Daily Cricket (@dailycricketDC) October 18, 2022