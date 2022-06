WhatsApp का गजब का फीचर, जिससे चाहें उससे छिपाएं DP, फॉलो करें ये स्टेप्स

WhatsApp New Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp हर उस शख्स की जिंदगी का जरूरी हिस्सा हो गया है जिसके पास स्मार्टफोन है. लोगों में WhatsApp के प्रति बहुत दिलचस्पी है. इसकी वजह यह है कि यह प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत सारे बदलाव करता रहता है. हाल ही में WhatsApp ने प्लेटफॉर्म में कई बदलाव किए हैं. जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं. कुछ यूजर ये चाहते हैं कि उनकी WhatsApp DP कुछ खास लोगों को दिखे बाकी लोगों को न दिखे. इसी को ध्यान में रखते हुए WhatsApp ने कुछ अपडेट्स दिए हैं. WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म में एक ऐसा अपडेट दिया है जिसके जरिए आप अपनी डीपी किसी से छिपा सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी लास्ट सीन और अबाउट भी हाइड कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

इससे पहले WhatsApp ने स्टेटस के ताल्लुक से सहूलत दी थी कि आप इसे जिससे चाहें उससे छुपा सकते थे या अपने स्टेटस को जिसके साथ चाहें शेयर कर सकते थे. लेकिन अब WhatsApp ने इस फीचर को डीपी, अबाउट और Last Seen पर अप्लाई कर दिया है.

यह है नया फीचर

WhatsApp पर पहले अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट की प्राइवेसी के लिए तीन ऑपशन आते थे. जैसे Everyone, My Contacts और Nobody. लेकिन अब WhatsApp ने इसमें नया ऑपशन जोड़ा है जो है My Contact Except. यानी अब यूजर पर निर्भर करेगा कि वह किसे अपनी डीपी, लास्ट सीन और अबाउट किसे दिखाना चाहता है. WhatsApp ने यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए जारी किया गया है.

ऐसे करें सेटिंग

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको WhatsApp खोलना होगा. उसके बाद आप More Option में जाना होगा. यहां आप Setting पे क्लिक करेंगे. इसके बाद Account और फिर Privacy में जाएंगे. इसके बाद आपको चार ऑप्शन मिलेंगे. यहां आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं.

अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको Setting में जाना होगा, फिर Account में जाइए, इसके बाद Privacy में जाइए. इसके बाद चार ऑपशन में से जो चाहे चुन लें.

Video: