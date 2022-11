Twitter Blue Tick: एलन मस्क ने किया ऐलान, ब्लू टिक के लिए हर महीने देने होंगे 660 रुपये

Twitter Blue Tick: जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तभी से तरह-तरह की बाते सामने आ रही हैं. पिछले दिनों खबरें वायरल हो रही थी कि अब ट्विटर ब्लू टिक (Twitter Blue Tick) वाले यूजर्स से पैसे वसूल करेगा लेकिन अब इस खबर की तस्दीक हो गई है. अब ट्विटर पर ब्लू टिक वाले यूजर्स 8 डॉलर (660) रुपये अदा करने होंगे. इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने किया है.

एलन मस्क ने इस दौरान यह भी बताया कि ब्लू टिक वाले यूजर्स को और क्या क्या फायदे मिलेंगे. मस्क ने बताया कि ब्लू टिक होल्डर्स को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में पहल दी जाएगी जो बहुत ज़रूरी है. इतना ही नहीं ब्लू टिक वाले यूजर्स लंबे ऑडियो/वीडियो भी पोस्ट कर सकेंगे. इसके अलावा उन यूजर्स के लिए इश्तिहार भी कम कर दीजिए.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022