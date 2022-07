WHO on Monkeypox: सबसे ज्यादा समलैंगिक पुरुष हैं मंकीपॉक्स से संक्रमित, WHO ने की सेक्स पार्टनर घटाने की अपील

WHO on Monkeypox: कोरोना वायरस ने दुनियाभर में तबाही मचाई है. इन दिनों मंकीपॉक्स वायरस दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है. मंकीपॉक्स ने भारत में दस्तक दे दी है. मंकीपॉक्स के लक्षण और इससे बचाव के लिए WHO ने तरीके बताए हैं. WHO ने मंकीपॉक्स से बचने के लिए हाल ही में एक अनोखी चेतावनी दी है. WHO ने कहा है कि "इस वायरस से सबसे ज्यादा वह लोग प्रभावित हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबन्ध बनाते हैं."

मंकीपॉक्स को लेकर WHO ने दी चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में बताया है कि मंकीपॉक्स वायरस से सबसे ज्यादा वह लोग प्रभावित हैं जो पुरषों के साथ सेक्स करते हैं. WHO ने चेतावनी दी है कि अपने पार्टनर्स को लिमिटेड करें. WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस के मुताबिक संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है "संक्रमित होने के खतरे को कम करना." WHO चीफ ने मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बताया था.

मंकीपॉक्स के बारे में WHO ने क्या कहा?

बुधवार को WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने कहा कि "पुरुषों के साथ संबंध रखने वाले पुरुषों को यौन संबंधों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे लोगों को अपने सेक्स पार्टनर को कम करना चाहिए नए पार्टनर के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए."

दुनियाभर में मंकीपॉक्स के कितने मामले?

ख्याल रहे कि पहले मंकीपॉक्स का वायरस अफ्रीकी देशों में पाया जाता था लेकिन अब ये दुनियाभर में फैल गया. टेड्रोस के मुताबिक "78 देशों में 18000 से ज्यादा मंकीपॉक्स के मामले देखे गए हैं. इनमे से 70 फीसद यूरोप और 25 फीसदी अमेरिकी महाद्वीप में देखे गए हैं."

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स?

मंकीपॉक्स के मामले भले ही पूरी दुनिया में ज्यादा हों लेकिन अब तक मंकीपॉक्स से मरने वालों की तादाद महज पांच है. मंकीपॉक्स से संक्रमित लोगों में से महज 10 फीसद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक रिसर्च के मुताबिक मंकीपॉक्स से संक्रमित होने वालों में 98 फीदस वह लोग हैं जिन्होंने पुरुषों के साथ संबंध बनाए. जानकारों के मुताबिक मंकीपॉक्स सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं फैलता बल्कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है.

