अमेरिकी एयरलाइंस ने मांगी सबके सामने माफी; गाजा से जुड़ा है मामला

America Palestine News: फिलिस्तीन के झंडे को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस विवादों में घिर गई. डेल्टा ने एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए हमदर्दी जताई जिसमें गलत तरीके से कहा गया था कि डेल्टा के फ्लाइट अटेंडेंट ने 'हमास का झंडा' पहना हुआ था, जबकि ये फिलिस्तीन का झंडा था. डेल्टा ने अपना रिप्लाई किया हुआ पोस्ट डिलीट कर दिया है.ॉ

Since 2001 we take our shoes off in every airport because a terrorist attack in US soil. Now imagine getting into a @Delta flight and seeing workers with Hamas badges in the air. What do you do ? pic.twitter.com/xBbQllq2SM — i like teslas (@iliketeslas) July 10, 2024

एक एक्स यूजर ने मंगलवार को ट्वीट किया कि "साल 2001 से हम हर एयरपोर्ट पर अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि अमेरिका की धरती पर एक आतंकवादी हमला हुआ था. अब आप तसव्वुर करें कि डेल्टा की फ्लाइट में आने के बाद आप हवा में उड़ते हुए हमास के बैज के साथ कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं. ऐसे में आप क्या करेंगे?"

इस पोस्ट के एक दिन बाद डेल्टा के एक्स अकाउंट से पोस्ट पर रिप्लाइ किया गया कि "हम आपकी बात को समझ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम खुद डर जाएंगे. हमारे कर्मचारी अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं और हमारे कर्मचारी अगर हमारी नीति का पालन नहीं करते तो हम इसे हल्के में नहीं लेंगे." हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है.

अमेरिका की सबसे बड़ी मु्स्लिम वकालत संस्था 'द काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंश' (CAIR) ने एयरलाइंस पर 'फिलिस्तीन के नस्लवादी विरोधी' होने का इल्जाम लगाया है. संस्था ने एयरलाइंस से माफी मांगने की डिमांड की है. 'द काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंश' (CAIR) के डिप्टी निदेशक अहमद मिशेल ने कहा कि "भले ही यह ट्वीट डेल्टा के अकाउंट से अधिकृत या अनधिकृत तरीके से किया गया हो, डेल्डा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने कर्चारियों को फिलिस्तीन के खिलाफ नस्लवाद के बारे में तालीम देना चाहिए."

Whether this racist post on Delta’s X account was approved or unauthorized, Delta must apologize and take steps to educate its employees about this type of dangerous anti-Palestinian racism. Bigotry against Palestinian-Americans is absolutely out of control in workplaces and at… pic.twitter.com/3wezN6W8iN — CAIR National (@CAIRNational) July 10, 2024

प्रतिक्रिया के बाद डेल्टा एयरलाइंस ने एक्स पर कहा कि "हम सभी के लिए एक तरह और सम्मान का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं." एयरलाइंस ने यह भी कहा कि जिम्मेदार कर्मचारी अब सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं हैं. फ्लाइट ने कहा कि "हमने बुधवार को वह रिप्लाइ डिलीट कर दिया, जो हमारे मूल्यों पर खरा नहीं उतरता था. हम इस चोट पहुंचाने वाली पोस्ट के लिए माफी मांगते हैं."

On Wednesday, we removed a reply that was not in line with our values. We strive for an environment of inclusivity & respect for all, in our communities & our planes. The employee responsible no longer supports Delta’s social channels. We apologize for this hurtful post. — Delta (@Delta) July 11, 2024

CBS न्यूज के मुताबिक डेल्टा के वो कर्मचारी, जो अपनी ड्रेस पर फिलिस्तीन का झंडा लगाए हुए थे, वह काम करते रहेंगे क्योंकि यह उनके ड्रेस का हिस्सा था. एयरलाइन ने आगे कहा कि आगे चलकर कर्मचारी वर्दी पर सिर्फ अमेरिकी झंडा ही पहनेंगे.