Sambhal Jama Masjid: न्यायिक आयोग ने घटनास्थल और मस्जिद कैंपस का किया निरीक्षण, जानें क्या-क्या हुआ?

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग ( Judicial Commission) रविवार को घटनास्थल पर पहुंचा. कमीशन ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौजूदा हालात का जायजा लिया. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीन सदस्यीय ज्यूडिशियल कमीशन शाही जामा मस्जिद पहुंचा और वहां के वर्तमान स्थिति का भी निरीक्षण किया.

#WATCH | Uttar Pradesh | Amid heightened security, members of the 3-member judicial inquiry committee enter Shahi Jama Masjid for inspection.

Supreme Court on November 29, asked the Sambhal trial court not to proceed in the suit against the Shahi Jama Masjid, till the petition… pic.twitter.com/3xH9WEBQT9

— ANI (@ANI) December 1, 2024