Prophet Mohammad पर Tariq Masood ने दिया ऐसा बयान, मारने पर उतारू हो गए पाकिस्तानी

Tariq Masood on Prophet Mohammad: मुफ्ती तारीक़ मसूद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. लोग उन्हें गुस्ताक-ए-रसूल बता रहे हैं. यानी पैगम्बर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर ने वाला. इसके बाद तारीक़ मसूद का बयान आया है, उन्होंने पूरे मुस्लिम मुआशरे से माफी मांगी है. हालांकि, पाकिस्तान में उनके खिलाफ कई जलसे किए गए हैं और पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर उन्हें काफी बुरा भला कह रहे हैं.

तारीक मसूद कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बार में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद (स.अ) को लिखना पढ़ना नहीं आता था. जब उन पर आयत नाज़िल होती थी तो वह किसी अपने करीबी को बुलाते थे और उससे कुरान की आयत लिखने के लिए कहते थे. तारिक मसूद आगे कहते हैं कि यही वजह है कि कुरान में कई ग्रामिटकल मिस्टेक हैं.

Absolutely unacceptable! This gustakh Khinzir Tariq Masood has crossed all limits. Disrespecting our beloved Prophet ﷺ and the Quran is a line that cannot be crossed. Such people are deviating the Ummah. Accountability is a must.#muftitariqmasood @GovtofPakistan pic.twitter.com/X0aIvMJB5u

— Jashne Ali Kazmi(@jashne_ali) September 22, 2024