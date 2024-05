ईरानी राष्ट्रपति रईसी को ले जा रहे काफिले का हेलीकॉप्टर क्रैश, पीएम मोदी ने जताई चिंता

Ebrahim Raisi helicopter crash: ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे एक हेलीकॉप्‍टर की क्रैश होने की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि रईसी के काफिले में तीन हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से एक की ही हार्डलैंडिंग हुई है. यह घटना हुई तब रईसी पड़ोसी देश अजरबैजान से लौट रहे थे. लापता हेलीकॉप्टर की तालश के बचाव कर्मी ड्रोन की मदद ले रहे हैं.

ईरान की समाचार एजेंसी तस्‍नीम ने कहा, "काफिले में तीन हेलीकॉप्‍टर थे, जिनमें से दो मंत्रियों और अफसरों को लेकर "अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच गए". इस काफिले में रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीराब्दुल्लाहियान भी थे.

रईसी पड़ोसी देश अजरबैजान की एक दिन की सफर पर थे. जहां उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के सात मिलकर किज कलासी बांध का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों की एक संयुक्त प्रोजेक्ट है. वहीं, ईरान के राज्य टेलीविजन ने बताया कि यह दुर्घटना ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर (375 मील) उत्तर-पश्चिम में अजरबैजान राष्ट्र की सीमा पर एक शहर जोल्फा के पास हुई है.

पीएम मोदी जाहिर की चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडि के जरिए एक पोस्ट में लिखा, "आज राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्टों से काफी चिंतित हूं. हम संकट की इस घड़ी में ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं, और राष्ट्रपति और उनके साथियों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं."

Deeply concerned by reports regarding President Raisi’s helicopter flight today. We stand in solidarity with the Iranian people in this hour of distress, and pray for well being of the President and his entourage.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2024