Turkey Attack: कार से निकलते ही चलाने लगे गोली, तुर्की हमले के ये वीडियो वायरल

Turkey Attack videos: तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अंकारा के करीब तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (टीयूएसएएस) के हेडक्वार्टर पर आतंकवादी हमले के कुछ घंटों बाद तुर्की ने उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के कम से कम 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है. रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सभी सावधानियां बरती गई थीं.

पीकेके की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि तुर्की ने दावा किया है कि उसने ग्रुप के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हमले में चार लोगों की मौत और एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने के बाद तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यह हमला पीकेके सदस्यों के जरिए कराया गया था. अंकारा में हुए हमले में 50 लोगों की जान गई है.

देखें वीडियो

Over 50 killed in ongoing #AnkaraAttack

Erdogan's pro radical islamic terrorism policies are behind the attack in #Ankara #Türkiye

The way he is openly supporting radical Islamists, within a few years, Türkiye will become Pakistan.#Ankara #Turkey pic.twitter.com/tXLUfLSNaI

— Sujon Ahmed (@SAexploring) October 23, 2024