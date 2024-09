दिल्ली के करोलबाग में बड़ा हादसा, मकान गिरने से 3 लोगों की मौत; आधा दर्जन से ज्यादा मलबे में दबे होने की आशंका

Delhi Building Collapse: दिल्ली के करोलबाग के बापा नगर इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां एक तीन मंजिला माकन भरभराकर गिर गया. इस हादसे में 6-7 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है. हादेस की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर मलबे से तीन शवों को बाहर निकाला है. वहीं, बाकियों की तलाश की जा रही है. बताया जा रहा कि हादसे के वक्त मकान के भीतर 20-25 लोग मौजूद थे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान गिरने के वक्त पहले तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी इमारत ध्वस्त हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि मकान गिरते वक्त तेज भूकंप के जैसे झटका महसूस हुआ. इलाके में दहशत में फैल गया है.

तीन शवों को मलबे से निकाला बाहर

फायर ब्रिगेड अफसरों ने बताया कि इस हादसे को लेकर खबर करीब सुबह 9 बजे आई थी. सूचना मिलते फौरन फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों को मौके पर भेज दिए और मामले की जानकारी स्थानीय NDRF को भी दी. इसके बाद दोनों विभागों की टीमों ने पुलिस के साथ मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया. अफसर ने बताया कि मलबे से अब तक तीन शवों को निकाला गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है.

#WATCH | Delhi: A house collapsed in Karol Bagh area. A total of 5 fire tenders rushed to the site. Some portion of the building collapsed and some persons are suspected to be trapped under the debris. Further details awaited pic.twitter.com/0zPBWpAmkf

— ANI (@ANI) September 18, 2024