आज ओडिशा और मगरिबी बंगाल के Amphan मुतास्सिर इलाकों का दौरा करेंगे PM मोदी

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गिर्दाबी तूफान "अम्फान" (Cyclone Amphan) के चलते मुतास्सिर इलाकों का फज़ाई सर्वे करेंगे. फज़ाई सर्वे के बाद वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी मीटिंग में हिस्सा लेंगे जिसमें राहत नोअबादकारी (पुनर्वास) के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. यह जानकारी पीएमओ ने ट्वीट के ज़रिए दी है.

Tomorrow, PM @narendramodi will travel to West Bengal and Odisha to take stock of the situation in the wake of Cyclone Amphan. He will conduct aerial surveys and take part in review meetings, where aspects of relief and rehabilitation will be discussed.

— PMO India (@PMOIndia) May 21, 2020