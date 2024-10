"बाबा की हत्या की, अब सलमान को मारो, मैं तो...."; लॉरेंस बिश्नोई की धमकी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

Pappu Yadav News: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिशन्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर Z+ सिक्योरिटी की मांग की. लोकसभा सदस्य ने पत्र में कहा था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है. अब उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर एक और बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश के संविधान और कानून से ऊपर न तो पीएम, सीएम है और नहीं पप्पू यादव. क्या एक आम आदमी की हिफाजत नहीं करेंगे? 'मुझे मेरी परवाह नहीं है, लोग मेरी परवाह करेंगे.

उन्होंने कहा, "अगर मैं संसद में और उसके बाहर कुछ कहता हूं, तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं. मैं जानता हूं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, देश के लोग प्राथमिकता हैं, संविधान सबसे पहले है, एक व्यक्ति हर चीज से ऊपर नहीं हो सकता. आम लोग सुरक्षा दी जानी चाहिए. वे किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन वह मुझे सच बोलने और अपना काम करने से नहीं रोक सकते."

चार बार के सांसद ने कहा कि एक व्यक्ति एक नया देश बना ले. कोई भी माफिया, अपराधी, डॉन, दादा हमको किसी की निजी जिंदगी से मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की. अब सलमान को मारो, अबराह्म को मारो, जिसको-जिसको मारना है मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व निभाता रहूंगा और सरकार को जगाऊंगा कि ये गलत है. पप्पू यादव ने कहा कि किस से किसकी निजी दुश्मनी है मेरा को इससे कोई लेना-देना नहीं है. पहले भी लोगों की हत्याएं हुई हैं, पहले भी बिहार में घटान घटित हुई हैं.

VIDEO | "If I say something in the Parliament and outside of it, I say it with responsibility. I know that we have to save the democracy, people of the country are priority, Constitution is the first, a person cannot be above everything. Common people should be protected. They… pic.twitter.com/JoKkavsPNK

— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024