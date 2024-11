Sambhal News: अब मस्जिद का नहीं होगा सर्वे, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कही ये बातें

Sambhal News: आज संभल में जुमा के मद्देनजर सिक्योरिटी टाइट की गई है. इसके साथ ही आज लोकल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है. एएसआई टीम ने रिपोर्ट पेश नहीं की है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था. संभल में 19 नवंबर से तनाव बढ़ा हुआ है. इसी दिन कोर्ट के जरिए सर्वे के आदेश दिए गए थे.

शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कहा, "हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और मामले से संबंधित दस्तावेजों की कॉपियां हमें दिए जाने की गुजारिश की और अदालत ने ऐसा करने का आदेश दिया. सर्वे रिपोर्ट आज प्रस्तुत नहीं की गई. सर्वेक्षण दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की गुजारिश की है. अब (मस्जिद का) कोई अन्य सर्वेक्षण नहीं होगा."

