Viral Dance: चेन्नई में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्लील डांस, वीडियो वायरल

Viral Dance: चेन्नई के एक होटल में डॉक्टरों के सम्मेलन के दौरान महिला का डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है, लोग इसे अश्लील और अशिष्ट बता रहे हैं.

एसोसिएशन ऑफ कोलन एंड रेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया के सालाना सम्मेलन से प्रदर्शन का एक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिला डांसर को कई प्रतिनिधियों के साथ मंच साझा करते हुए दिखाया गया. हालांकि, उनमें से कुछ ने डांसर का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचने की कोशिश की. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह कॉन्फ्रेंस 19 और 21 सितंबर को हुई थी. जिसकी वीडियो अब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में "ACRSICON 2024" लिखा एक बैनर देखा जा सकता है जो चिकित्सा सम्मेलन का संकेत देता है. इस वीडियो पर लोगों को अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

This annual conference of the Association of Colon and Rectal Surgeons of India, held in Chennai on 19th to 21st Sep . What I want to know from @IMAIndiaOrg is this some kind of training in human anatomy? Old doctors grabbing a women in public is what part of medicine practice? pic.twitter.com/KGQIXk4QFW

— Sutirtha (@ginger_bread_s) September 23, 2024