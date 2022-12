शिक्षक की मौत से गमगीन है बकरा; घंटों कब्र के पास बैठकर करता है मालिक का इंतजार

Goat is saddened by death of teacher Sitting near the grave waits for owner in Saharsa, Bihar: यह घटना बिहार के सहरसा जिले के सिररही गांव की है, जहां एक शिक्षक की मौत होने के बाद उनका बकरा खाना-पीना छोड़कर अपने मालिक की कब्र पर जाकर उसके बाहर आने का इंतजार करता है.