Meerut: युवक को टक्कर मारकर चालक ने चढ़ाई कार, फिर भी बच गया जिंदा; देखें Video

नई दिल्लीः मेरठ से सड़क दुर्घटना की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के रौंगटे खड़े हो सकते हैं. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पार कर रहे एक नौजवान को एक ऑल्टो कार टक्कर मार रही है. टक्कर मारने के बाद भी कार सवार कार का ब्रेक लगाने के बजाए उसे कार के नीचे आए शख्स पर चढ़ाकर कार पार कर देता है. सड़क पर गिरा नौजवान कार के अंदर आ जाता है. उसपर कार का आगे और पीछे दोनों पहिया चढ़कर कार पार हो जाती है. इससे पहले कार उसे जोरदार टक्कर मारती है. दुर्घटना के वक्त वहां से एक दूध वाला भी गुजर रहा है. वहीं, कार के वहां से जाने के बाद कुछ लोग युवक की मदद करने आ जाते हैं. दुर्घटना के वक्त हल्की बारिश होती हुई भी दिख रही है.

कार चालक की इस मामले में पूरी लापरवाही नजर आ रही है. वह चाहता तो टक्कर के बाद कार रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है. इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Meerut

There was an outcry at Hans intersection of Phulbagh Colony when an Alto car hit Divyansh, a youth of Phulbagh Colony, after hitting, the Alto car took off both the tires on Divyansh, the same youth's companions together made him popular. admitted to pic.twitter.com/nPiboALdNZ

