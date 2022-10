बीफ खाने को लेकर ये क्या कह गए ऋषि सुनक? सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा बयान

Rishi Sunak Beef: भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं. खास दिवाली के मौके पर उनको यह जिम्मेदारी मिलना एक तोहफे से कम नहीं था. मंगलवार को उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की. जिसके बाद उनको ऑफिशियल तौर पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऐलान कर दिया गया. उनके पीएम बनने से हिंदुस्तानी लोग भी बहुत खुश हैं. लेकिन कुछ लोग ऋषि सुनक के एक पुराने ट्वीट को नाराज भी हैं. जिसमें उन्होंने बीफ को लेकर बड़ा बयान दिया था.

यह बात उस वक्त की है जब ऋषि सुनक और लिज ट्रस के दरमियान पीएम पद के लिए चुनाव हो रहे थे. इस दौरान ऋषि सुनक ने लोगों से कई तरह के वादे किए थे. इन्हीं वादों में से एक वादे के लिए अब ऋषि सुनक को कुछ लोग बुरा-भला बोल रहे हैं. दरअसल ऋषि सुनक ने चुनावी कैंपेन को लेकर कहा था कि वो बीफ अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बीफ और मटन किसानों के लिए काम करेंगे और उन्हें प्रमोट किया जाएगा.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों गोमांस और भेड़ के बच्चे हैं, मैं उनके ज़रिए किए जाने वाले शानदार उद्योग की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. लोगों के खाने के विकल्प उनके अपने हैं. मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व करूंगा जो हमारे पशुधन किसानों को देश और विदेश में चैंपियन बनाए. इतना लिखने के बाद उन्होंने 'द टेलीग्राफ' को दिए इंटरव्यू का लिंक भी शेयर किया है.

My constituency is home to hundreds of beef and lamb farmers and I am committed to supporting the fantastic industry they represent.

People’s food choices are their own. I would lead a government that champions our livestock farmers at home and abroad.https://t.co/ThHbAbhxz0 pic.twitter.com/rZ4ngtwCEB

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 30, 2022