लड़की के कान में घुसा सांप, चिमटी से निकालता दिखा डॉ, देखें दिल दहला देने वाला Video

Snake in Ear Video: आजकल इंटरनेट के इस दौर में जैसे-जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसके साथ ही आए दिन अजीबो गरीब विडियो देखने को मिलती रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला विडियो खूब वायरल हो रहा है. इस विडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की के कान में घुसा सांप मुंह फाड़े नजर आ रहा है जिस पर धारियां बनी हुई है.जिसकी वजह से लड़की दर्द से बुरी तरह चीख रही है. इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

इस वायरल विडियो में एक छोटा सा सांप लड़की के कान घुस जाता है, जिसकी वजह से लड़की को अपने कान में कुछ हलचल महसूस होती है. वह बिना देर किए डॉक्टर के पास ट्रीटमैंट के लिए जाती है. लड़की के कान में पीले रंग का सांप काफी खतरनाक दिख रहा है. डॉक्टर लड़की को बैठाकर उसके कान में से धीरे-धीरे सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान डॉक्टर अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए है और छोटी सी चिमटी से सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, यह विडियो कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं की गई है.

यह विडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किया गया है, और इस विडियो के कैप्शन में लिखा है, 'कान में सांप चला गया है' (snake has gone in the ear). विडियो को 2 लाख से ज़्यादा बार लाइक किया जा चुका है जबकि 8 हज़ार से ज़्यादा लोग इसपर कमेंट्स कर चुके हैं. हर कोई इस वायरल विडियो पर अपने अलग-अलग रिएक्शन दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'ये सांप को निकाल रहा है, या उसे अंदर डाल रहा है.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'लड़की जंगल में सो गई थी क्या?'

