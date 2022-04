वायरल वीडियो पर थरूर ने तोड़ी चुप्पी; कहा

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो वायरल होने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.’ उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि वह एवं सुप्रिया सुले नीति संबंधी एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे थे. यह वीडियो लोकसभा में गत मंगलवार को नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा के समय का है.

