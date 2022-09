कुत्ते को कार से बांधकर दौड़ाने वाला शख्स है जोधपुर का मशहूर प्लास्टिक सर्जन; सफाई में कही ये बात

जयपुरः सोशल मीडिया पर एक यात्री वाहन के पीछे रस्सी में बांधकर कुत्ते को दौड़ाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग गुस्से में हैं और कार चालक को कोस रहे हैं. इस वीडियो के बार में पता चल गया है और कार चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. यह वीडियो राजस्थान के जोधपुर शहर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गलवा का है. उन्होंने कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर कार से बांध दिया था और कुत्ते के साथ शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी किसी ने मोबाइल से इसका वीडियो शूट कर लिया था और इसे वायरल कर दिया.

शहर की पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर में डॉक्टर रजनीश गलवा का घर है. वह महात्मा गांधी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन हैं. आरोपी डॉक्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Video shows dog tied to car being dragged on road in Jodhpur, case registered

