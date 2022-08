नौकरानी का काम करने मुंबई से दुबई गई महिला 20 साल बाद पाकिस्तान से मिली

नई दिल्ली: देश का आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से एक महिला तकरीब 20 वर्ष पहले दुबई काम करने के लिए गई थी. जिसके बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं थी. लेकिन अब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की मदद से पता चला है कि वो महिला पाकिस्तान में है. महिला का नाम हमीदा बानो है. जिसका परिवार मुंबई के कुर्ला में रहता है. पाक यूट्यूबर मारूफ ने हमीदा बानो के परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी कराई.

शराबी था हमीदा बानो का पति

दरअसल हमीदा बानो जब मुंबई में थी तो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी. हमीदा जब हिंदुस्तान में थीं तो उनकी शादी मोहम्मद हनीफ शेख के साथ हुई थी. दोनों के दो बेटे और 2 बेटियां भी थीं. हनीफ परिवार खयाल नहीं रखता था और शराब पीकर पैसे की बरबादी किया करता था. ऐसे में हमीदा बानो ने परिवार के गुजर बसर के लिए नौकरानी का काम शुरू कर दिया था.

कैसे दुबई पहुंची हमीदा

हमीदा की जिंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब उन्हें एक महिला दुबई में काम करने का लालच दिया. परेशान हमीदा बानो उसकी बातों में आ गई और दुबई जाने को तैयार हो गई. यहीं से हमीदा का बुरे दिनों को शुरुआत हो जाती है. हमीदा दुबई तो जाती है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वहां काम करने नहीं बल्कि तस्करी का शिकार होने जा रही है. हमीदा जब दुबई पहुंची तो फौरन उसको पाकिस्तान की फ्लाइट में बिठा दिया गया था. हमीदा का पासपोर्ट भी अब उसके पास नहीं था. क्योंकि पासपोर्ट महिला ने पहले ही ले लिया था.

हमीदा बानो ने बताया कि उन्हें एक तमिल महिला के साथ पाकिस्तान लाया गया था. जिसके बाद दोनों वहां से भागने में कामयाब हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गई थी. परेशानियां बढ़ने के बाद हमीदा ने 2010 में एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर ली थी.

पाकिस्तानी यूट्यूबर ने की मदद

जब हमीदा बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर मारूफ को पता चला तो उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के कुछ ही देर बाद हमीदा बानो की बेटी यास्मीन को इस बारे में पता लगा तो दोनों तरफ से बातचीत हुई और वीडियो कॉल पर बात भी हुई. परिवार का कहना है कि हमें बानो के मिलने की बहुत है. वो उन्हें वापस लाने के लिए सरकार की लेने की बात कह रही है.

