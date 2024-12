Viral Video: सांता क्लॉज का ड्रेस पहन कर डिलीवरी कर रहा था लड़का; लोगों ने जबरदस्ती उतरवाए कपड़े

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक डिलीवरी ब्यॉय के कपड़े उतरवा रहे हैं. डिलीवरी ब्यॉय सांटा क्लॉस के कपड़े पहने हुए थे. डिलीवरी ब्यॉय जोमैटो कंपनी से जुड़ा हुआ है. शख्स से कुछ लोगों ने कपड़े उतरवाए हैं. जिन लोगों ने लड़के के कपड़े उतरवाए हैं, उन लोगों का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर तुम भगवा के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है.

देखें वायरल वीडियो:

A Zomato delivery man was stopped by Hindu Jagran Manch in Indore and asked to remove a Santa Claus attire. The delivery person tries to reason out that he needs to take a selfie with customers or else his ID will be blocked @zomato well? @zoo_bear pic.twitter.com/TNVNfzGhVI

— Veena Nair (@ve_nair) December 25, 2024