China Knife Attack: स्कूल छात्रों पर चाकू से हमला, कई छात्र अस्पताल में भर्ती

China Knife Attack: पुलिस के मुताबिक, चीन की राजधानी बीजिंग में एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया. जिसमें तीन बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए हैं. एसोसिएटेड प्रेस द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, पुलिस ने कहा कि चाकू से हमला सोमवार दोपहर बीजिंग के उत्तर-पश्चिमी हैडियन जिले में एक स्कूल के पास हुआ.

एसोसिएटेड प्रेस द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, पुलिस ने कहा कि चाकू से हमला सोमवार दोपहर बीजिंग के उत्तर-पश्चिमी हैडियन जिले में एक स्कूल के पास हुआ. बयान में कहा गया है कि किसी भी चोट से जीवन को खतरा नहीं है और 50 साल के संदिग्ध व्यक्ति जिसका उपनाम तांग है, को घटनास्थल से हिरासत में लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है.

Graphic! This happened in Beijing!

Today ( October 28) , an attack occurred at Zhongguancun No. 3 Primary School in Beijing.

A middle-aged man in his fifties or sixties attacked students with a cleaver just after school ended. Several children fell at the scene.

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) October 28, 2024