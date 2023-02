Best day to cut hair astrology in Hindi: हिंदू धर्म में सप्‍ताह के कुछ दिनों को बाल-दाढ़ी, नाखून काटने के लिए शुभ और कुछ को अशुभ बताया गया है. अशुभ दिनों में बाल-नाखून या दाढ़ी कटवाने से धन हानि होती है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है. वहीं शुभ दिनों में बाल-दाढ़ी कटवाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है. धन लाभ होता है. करियर में तरक्‍की और मान-सम्‍मान मिलता है. आइए जानते हैं कि सप्‍ताह के हर दिन में बाल-दाढ़ी कटवाने का क्‍या फल मिलता है और जीवन पर कैसा असर होता है.

सप्‍ताह के किस दिन बाल-दाढ़ी कटवाने पर क्‍या होता है असर

सोमवार: सोमवार का संबंध चंद्रमा से है. इस दिन कभी भी बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए. वरना इसका अशुभ असर सेहत, मन, शिक्षा और संतान पर पड़ता है. इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए.

मंगलवार: आमतौर पर कई लोग मंगलवार को बाल-दाढ़ी नहीं कटवाते हैं. हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना वर्जित बताया गया है. इस दिन बाल-नाखून कटवाना या दाढ़ी बनवाने से उम्र कम होती है. रक्‍त संबंधी बीमारियां होती हैं.

बुधवार: बुधवार के दिन नाखून और बाल कटवाना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से घर में बरकत आती है. व्‍यवसाय में लाभ होता है. धन लाभ होता है. नौकरी में तरक्‍की मिलती है.

बृहस्पतिवार / गुरुवार: गुरुवार के दिन बाल-नाखून नहीं काटना चाहिए, ना ही दाढ़ी बनवाना चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्‍णु नाराज हो सकते हैं. दुर्भाग्‍य आता है. दांपत्‍य जीवन में समस्‍या आती है.

शुक्रवार: शुक्रवार के दिन बाल काटना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना बहुत अच्‍छा होता है. ऐसा करने से जीवन में यश और धन-वैभव बढ़ता है. सुंदरता बढ़ती है. जीवन में प्‍यार और रोमांस बढ़ता है. मां लक्ष्‍मी की कृपा होती है.

शनिवार: बाल-दाढ़ी, नाखून का संबंध शनि देव से है और शनिवार को नाखून, बाल काटना शनि देव को नाराज कर देता है. शनिवार को बाल-नाखून काटने से धन हानि होती है, बीमारियां होती हैं.

रविवार: रविवार के दिन छुट्टी होने से ज्‍यादातर लोग इसी दिन बाल-दाढ़ी काटते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है. ऐसा करने से याददाश्‍त कम होती है. आत्‍मविश्‍वास घटता है. कामों में असफलता मिलती है. धन हानि होती है.

इसके अलावा अमावस्या, एकादशी और सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए. ऐसा करने से बहुत हानि होती है.

