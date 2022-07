Astro Tips for get rid of debt: पैसों की तंगी कर्ज लेने पर मजबूर कर देती है. वहीं बेतहाशा बढ़ते खर्च भी व्‍यक्ति की नींदें उड़ा देते हैं. इस कारण व्‍यक्ति गहरे दबाव में जीता है. उसका सुख-चैन छिन जाता है. ऐसे हालात से उबरने के लिए ज्‍योतिष में कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो फिजूलखर्ची से बचने और कर्ज से उबरने में बहुत मददगार साबित होंगे.

कर्ज मुक्ति के उपाय

- यदि तमाम कोशिशों के बाद भी धन हानि नहीं रुक रही हो तो रोज शाम को घर की चौखट पर दीपक जलाएं. ऐसा करने से कुछ ही समय में मां लक्ष्‍मी की कृपा से फिजूलखर्ची कम होगी और घर में पैसा टिकने लगेगा.

- कर्ज से निजात पाने के लिए हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें तेल अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से कर्ज संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी.

- यदि आर्थिक समस्‍याएं बढ़ती जा रही हों तो हर मंगलवार को शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें. इसके बाद शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें. साथ ही शिव जी के सामने बैठकर ऋणमुक्तेश्वर मंत्र 'ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः' का 108 बार जाप करें. ऐसा करने से कुछ ही दिन में आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी.

- कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हर महीने में शुक्ल पक्ष के बुधवार को 'ऋणहर्ता गणेश स्रोत' का पाठ करें. साथ ही गाय को उबली मूंग में घी-चीनी मिलाकर खिलाएं. इससे बहुत लाभ होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

