Budhaditya Yog 2023: ग्रहों के 'राजा' सूर्य और 'राजकुमार' बुध 15 मई को करने जा रहे गोचर, इन 5 राशियों पर 1 महीने तक बरसेगी दौलत

The Sun Transit In Taurus 15 May 2023: यह महीना जातकों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. इस महीने की 15 तारीख को 'ग्रहों के राजा' सूर्य और 'वैभव के देवता' बुध गोचर करने जा रहे हैं. सूर्य देव 15 मई को सुबह 11:32 बजे वृषभ राशि में गोचर करेंगे. वे लगभग 1 माह तक इसी राशि में रहकर 15 जून 2023 की शाम 18:07 बजे बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस दौरान सूर्य देव जीव धारियों को अलग-अलग रूप में प्रभावित करेंगे. वहीं बुध ग्रह 15 मई को मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे. बुध का सूर्य के निकट होना बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है जो व्यक्ति को निपुण बनाता है. बुध का मेष राशि में मार्गी होना सभी के लिए अनुकूल कहा जा सकता है. इस बुधादित्य योग

मेष राशि सूर्य और बुध गोचर (Budhaditya Yog 2023) से आपकी शब्दुत्व क्षमता बढ़ेगी. आप पहले से ज्यादा मुखर और कड़वे हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन करने की कोशिश करें. विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा साबित होगा. आपको अपनी मेहनत के अनुपात में अच्छे और बढ़िया परिणाम हासिल होंगे. करियर में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में भी सफलता के योग बनेंगे. संतान की प्रगति के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है. कार्यस्थल पर भी थोड़ा विनम्र रहें और अपने काम पर ध्यान दें. कर्क राशि इस बुधादित्य योग (Budhaditya Yog 2023) की वजह से आपकी हर इच्छा और आकांक्षा पूरी हो जाएगी. आप जो भी सोचेंगे,उसे पूरा कर पाएंगे. आप बड़े अधिकारियों और समाज के रसूखदार लोगों के संपर्क में आएंगे. उनके साथ उठने-बैठने और उनके साथ संपर्क में रहने से आपके बहुत काम बनेंगे. बहुत लंबे समय से यदि किसी इच्छा की पूर्ति का इंतजार कर रहे थे, तो वह इस दौरान पूरी हो सकती है. वाहन का सुख मिल सकता है. आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. सिंह राशि यह गोचर (Surya Gochar 2023) आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं. ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी यह तलाश पूरी हो सकती है. आपका चयन किसी अच्छी सरकारी सेवा में हो सकता है. आपको बड़ा पद हासिल हो सकता है. आप कार्यक्षेत्र में ज्यादा ध्यान देंगे और परिवार की कुछ उपेक्षा कर सकते हैं. यह समय आपके शत्रुओं के लिए नुकसानदायक होगा. आपके यश और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी. कन्या राशि सूर्य गोचर (Surya Gochar 2023) की वजह से आपके अंदर आध्यात्मिकता का प्रभाव बढ़ेगा. आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, जिससे आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. इस दौरान आप घर में कोई हवन या पूजा का कोई कार्यक्रम रख सकते हैं. इस गोचर के दौरान आपको तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है. विदेश में रहने वालों को अच्छा मान-सम्मान मिलेगा, आप विदेश भी जा सकते हैं. उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह स्थिति उत्तम है. आप अपने काम में संतोषजनक रूप से कार्य करते नजर आएंगे. धनु राशि सूर्य- बुध गोचर (Budhaditya Yog 2023) की वजह से आपके विरोधियों की शामत आएगी. इस दौरान वे मुंह की खाएंगे और आपकी जीत होगी. आप शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए योगाभ्यास, ध्यान और व्यायाम पर जोर देंगे. कोर्ट कचहरी में कोई विवाद लंबित है तो उसके नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं. आप अपने आसपास के लोगों को भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे. आपका रुका हुआ या अटका हुआ धन भी वापस आ सकता है. सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे.