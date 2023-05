Horoscope Weekly: इस सप्ताह इन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ, उच्च पद पाने की इच्छा होगी पूरी

Weekly Horoscope (22 May to 28 May 2023): 22 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में कन्या राशि के युवाओं को अति आत्मविश्वास के चलते परिस्थितियों का सही आकलन करने में संदेह रहेगा. कर्क राशि के लोग ऑफिस में अपने विचारों को सहकर्मियों पर थोपने से बचें, नहीं तो मतभेद होने की आशंका है.