Shani Dev: ये लोग होते हैं शनि देव के काफी प्रिय, इन पर बरसाते हैं हर समय कृपा

How to Please Shani Dev: शनि देव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है. वह लोगों को उनको अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. इनकी कोप दृष्टि बहुत भयानक मानी जाती है. जिस पर पड़ जाए, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है. यही कारण है कि लोग उनको प्रसन्न रखने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं. शनि देव को कुछ लोग बेहद पसंद होते हैं और ये उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं. आइए जानते हैं, कौन है वे लोग.

सुंदरकांड जो लोग नियमित तौर पर रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन पर शनि देव की विशेष कृपा होती है. बजरंग बली को पान और सिंदूर अर्पित करने से भी शनि देव का आशीर्वाद मिलता है. ऐसे लोगों से शनि देव हमेशा प्रसन्न रहते हैं. दीया शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए. ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है. वहीं, जो लोग शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जाकर उनकी प्रतिमा पर काले तिल और सरसों को तेल चढ़ाते हैं उन पर भी वे मेहरबान रहते हैं. भोजन जो लोग नियमित रूप से दिव्यांग लोगों को भोजन आदि कराते हैं उन पर भी शनि देव की हमेशा कृपा बरसती है. जरूरतमदों और असहाय और गरीबों की मदद करने वालों पर भी शनि देव काफी प्रसन्न रहते हैं. अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें (Disclaimer: ये स्टोरी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)