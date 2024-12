Wayanad Tragedy: अमित शाह ने लिया ऐसा फैसला, प्रियंका गांधी ने भी खुश होकर जताया आभार

गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में वायनाड ट्रेजडी को 'भीषण प्राकृतिक आपदा' के रूप में घोषित करने का फैसला किया है. उनके इस कदम की वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सराहना की है. उन्‍होंने कहा कि इससे पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और धन का भी सुगमता से आवंटन हो सकेगा. उन्‍होंने केंद्र के निर्णय को सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया. उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट लिखा कि वायनाड ट्रेजडी को भीषण प्रकृति की आपदा घोषित करने के लिए मैं अमित शाह जी का आभार प्रकट करती हूं. इससे पुनर्वास की आस लगाए लोगों को बहुत मदद मिलेगी और निश्चित रूप से ये सही दिशा में उठाया गया कदम है. यदि जरूरी फंड जल्‍द से जल्‍द उपलब्‍ध करा दिया जाए तो हम सब बहुत आभारी रहेंगे.

I am glad @AmitShah ji has finally taken the decision to declare the Wayanad tragedy as a “Disaster of Severe Nature”. This will greatly help those in need of rehabilitation and is definitely a step in the right direction.

We will all be grateful if adequate funds for the same…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 30, 2024