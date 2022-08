Career by Date Of Birth in Hindi: ज्‍योतिष शास्‍त्र की शाखा अंक ज्‍योतिष में अंकों के आधार पर गणनाएं करके भविष्‍यफल बताया जाता है. इसके लिए अंक शास्‍त्र में 1 से 9 तक के मूलांक हैं. मूलांक जन्‍म तारीख का जोड़ होता है, जैसे 15 तारीख को जन्‍मे व्‍यक्ति का मूलांक 6 होगा और 27 तारीख को जन्‍मे व्‍यक्ति का मूलांक 7 होगा. आज हम जानते हैं कि किस मूलांक के जातक के लिए किस क्षेत्र में करियर बनाना अच्‍छा होगा, ताकि वह खूब सफलता पा सके.

जन्‍म तारीख से चुनें करियर

मूलांक 1: मूलांक 1 के जातकों के लिए अपना व्‍यापार करना अच्‍छा रहेगा. इसके अलावा वे राजनीति, मैनेजमेंट क्षेत्र में भी जा सकते हैं. इन जातकों में लीडरशिप क्‍वालिटी अच्‍छी होती है.

मूलांक 2: मूलांक 2 के जातक कलात्‍मक क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं. जैसे फिल्‍म, थिएटर आदि. इसके अलावा न्याय, समाजसेवा के क्षेत्र भी अच्‍छे रहेंगे. इन जातकों के लिए बिजनेस की बजाय नौकरी करना ही बेहतर है.

मूलांक 3: मूलांक 3 वाले जातक सामाजिक कार्यों में अच्‍छा परफॉर्म करते हैं. इन जातकों को राजनीति, समाज सेवा, सरकारी नौकरी में करियर बनाना चाहिए. इसके लिए बैंक में जॉब, अकाउंट सेक्‍टर में जॉब करना भी अच्‍छा रहेगा.

मूलांक 4: मूलांक 4 के जातक अपना ही काम करें तो बेहतर होती है. ये लोग जोखिम वाले काम करना पसंद करते हैं. जैसे सट्टा, लॉटरी आदि.

मूलांक 5: मूलांक 5 के जातकों के लिए टीचिंग, काउंसलिंग जैसे क्षेत्र बेस्‍ट हैं. इसके अलावा वे स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में अच्छा करियर बना सकते हैं.

मूलांक 6: मूलांक 6 वालों के लिए फैंसी आइटम का बिजनेस, एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़ा बिजनेस करना अच्‍छा रहेगा. वे स्‍पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं.

मूलांक 7: मूलांक 7 के जातकों के लिए काउंसलिंग, एडवाइजरी, ट्रैवल एजेंट, रिसर्चर, कंसलटेंसी क्षेत्र में काम करना अच्‍छा रहेगा.

मूलांक 8: मूलांक 8 के जातक राजनीति में जा सकते हैं. इसके अलावा लोहा-स्टील, मेटल, आर्किटेक्चर, रियल स्टेट अच्‍छे क्षेत्र हैं.

मूलांक 9: इस मूलांक के लोगों के लिए स्पोर्ट्स, मनोरंजन, आर्मी, पॉलिटिक्स और कला आदि से जुड़े करियर अच्छे साबित होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

