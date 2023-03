Saturn Transit in which Nakshatra 2023 in Hindi: न्‍याय के देवता शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हैं. 30 साल बाद शनि कुंभ राशि में हैं और अब 15 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं. शनि नक्षत्र गोचर करके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शनि ग्रह अगले 7 महीनों तक यानी कि 17 अक्‍टूबर 2023 तक श‍तभिषा नक्षत्र में रहेंगे. शतभिषा नक्षत्र के स्‍वामी राहु हैं और उसमें शनि का प्रवेश सभी लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालेगा. वहीं 5 राशि वालों को शनि तगड़ा लाभ पहुंचाएंगे.

शनि का नक्षत्र गोचर चमकाएगा इन राशि वालों का भाग्‍य मेष राशि- शनि का नक्षत्र गोचर मेष राशि वालों को बहुत लाभ देगा. व्‍यापारी नया काम शुरू कर सकते हैं. आर्थिक लाभ होगा. आय बढ़ेगी. हर काम में सफलता मिलेगी. किस्‍मत का साथ मिलेगा. मिथुन राशि- शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों का कोई बड़ा सपना पूरा कर सकता है. विदेश यात्रा के योग हैं. करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. हालांकि चुनौतियां रहेंगी, लेकिन हार ना मानें. आय बढ़ेगी. सिंह राशि- शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करियर में बड़ी सफलता दिलाएगा. लोग वो कामयाबी हासिल करेंगे, जिसका उन्‍हें लंबे समय से इंतजार था. नौकरी बदल सकते हैं. व्‍यापार, संपत्ति में भी लाभ होगा. तुला राशि- राहु के नक्षत्र शतभिषा में शनि का प्रवेश तुला राशि वालों को करियर में बड़ी उन्‍नति कराएगा. नई नौकरी जॉइन कर सकते हैं. ये समय इन जातकों को बहुत शुभ परिणाम देगा. बड़ा धन लाभ होगा. आय के नए स्‍त्रोत बनेंगे. विवाह होगा. जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी. धनु राशि- शनि का यह नक्षत्र गोचर धनु राशि वालों को भी शुभ फल देगा. हर काम में सफलता मिलेगी. पदोन्‍नति, सैलरी में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग हैं. मनचाही नौकरी मिल सकती है. व्‍यापार करने वालों को भी बड़ा धन लाभ होगा.