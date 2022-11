Shani Dev ke Upay: शनि देव आपको जीवन में कभी नहीं करेंगे तंग, बस इन 5 कार्यों से हमेशा के लिए कर लें तौबा; चमक जाएगा भाग्य

How to Please Shani Dev: शनि देव को न्याय का देव कहा जाता है. लोग जैसा कर्म करते हैं, वे उसी के हिसाब से उसे फल देते हैं. इसलिए आज हम आपको वे 5 कार्य बता रहे हैं, जिससे आपको तुरंत तौबा कर लेनी चाहिए.