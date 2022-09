Shukra Rashi Parivartan: शुक्र और बुध ग्रह मिलकर बनाने जा रहे दुर्लभ लक्ष्मी नारायण योग, इस राशि का होगा भाग्योदय

Venus Zodiac Change: दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं. यह राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन यूं तो सभी राशियों पर प्रभाव डालता है किंतु मकर राशि पर यह परिवर्तन सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला है. इस राशि के लोगों को इस अवधि में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा. भले ही वह विद्यार्थी हों, नौकरीपेशा हों या फिर व्यापारी हों. दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करने वाले शुक्र ग्रह (Shukra Grah) अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह को छोड़कर अपने मित्र बुध की राशि कन्या (Virgo) में 24 सितंबर को प्रवेश करेंगे और यहां पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे. आइए जानते हैं कि इस परिवर्तन का मकर राशि (Capricorn) पर क्या प्रभाव (Effect of change of zodiac sign of Venus) पड़ने वाला है.

विवाह बंधन में बंधने का शुभ समय

शुक्र (Shukra Grah) के आने से मकर राशि (Capricorn) के लोगों का लव रोमांस और मजबूत होगा. यह विवाह बंधन तक जा सकता है. विवाह बंधन में बंधने का निर्णय लेने के लिए यह समय शुभ है. शुक्र इस समय अपने मित्र बुध के साथ हैं और बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं तो नीच भंग राजयोग के साथ ही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं. कन्या राशि (Virgo) में जाने पर शुक्र नीच के हो जाते हैं किंतु उसके साथ बुध अपनी ही राशि कन्या में होने से शुक्र का नीच भंग होगा और वह उच्च के समान बल प्रदान करेंगे. एक और खास बात है कि इस समय शुक्र और बुध की युति पर राहु और केतु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, जिससे इनके शुभ फलों में और भी वृद्धि होगी.

मल्टी नेशनल कंपनी में मिल सकती है जॉब

इस बीच करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेरोजगार युवाओं को मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी बोलने की कला से अच्छा काम प्राप्त कर सकेंगे. लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही हो, उन्हें अपने जॉब या व्यापार में परिवर्तन करने से बचना चाहिए. भाग्य के सपोर्ट से कार्यक्षेत्र में जबरदस्ती उन्नति होगी.

सिविल सर्विसेज की तैयारी में मिल सकती है सफलता

छात्रों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है. जो युवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत से जुटे रहना चाहिए क्योंकि उन्हें परीक्षा में सफलता मिल सकती है. धन प्राप्ति के लिए भी यह समय श्रेष्ठ है, यह समय लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है.

बुलंदियों पर पहुंचेंगे, मनी मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता

नौकरी, व्यापार, गायन, वादन, नर्तन, ड्राइंग, पेंटिंग, आईटी, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के क्षेत्र के लोग बुलंदियों पर पहुंचेंगे. उन्हें नए नए आइडिया आएंगे और रोज नए इनोवेटिव प्रयोग करें. यह लोग अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे किंतु इसके लिए उन्हें परिश्रम भी करना होगा. इस राशि के लोगों को मान सम्मान तो मिलेगा ही धन भी पीछे पीछे चलता जाएगा. मनी मैनेजमेंट में सफलता मिलेगी, यदि अभी तक फालतू खर्च को लेकर परेशान थे तो अब आप उनमें कंट्रोल करने में सफल होंगे. सभी अधूरे काम इसी अवधि में पूरे होंगे. संतान और विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे.

