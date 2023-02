Signs of Bad Luck: बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ऐसे संकेत, बर्बादी से बचना है तो तुरंत हो जाएं सतर्क!

Signs of Bad Luck at home in Hindi: हर व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं. वह कई तरह के सुख-दुख से गुजरता है. कई बार सौभाग्य उसके द्वार पर दस्तक देता है तो कई बार उसका सामना दुर्भाग्य से होता है. सौभाग्य-दुर्भाग्य आने से पहले कुछ खास तरह के संकेत देते हैं. धर्म शास्त्रों से लेकर वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्‍त्र आदि में इस तरह के संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है. आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं, जो हमें अनहोनी होने का इशारा देते हैं.

घर में दुर्भाग्य के आने के संकेत

- गरुण पुराण के अनुसार यदि घर में नमकीन चीजों में काली चीटियां नजर आएं तो यह बुरा वक्त आने का संकेत है. ऐसे में किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर उसका समाधान करा लेना चाहिए.

- यदि घर में बार-बार दूध उबल कर गिरे. सावधानी बरतने के बाद भी अगर ऐसी घटना हो तो यह अच्छा नहीं है. ऐसा होने पर सतर्क हो जाएं.

- घर में अगर अचानक से कई चमगादड़ नजर आने लगे तो यह बताता है कि जीवन में बुरा वक्त आने वाला है. यह आर्थिक हानि होने या किसी संकट के आने का इशारा है.

- घर में लगा हरा-भरा तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो यह धन हानि होने या घर से सुख समृद्धि जाने का संकेत हो सकता है.

- घर में अभी बार-बार कांच टूटने लगे तो इस घटना को भी नजरअंदाज ना करें. यह कोई संकट आने का इशारा हो सकता है.

- बिल्ली का रोना अच्छा नहीं माना जाता है. यदि बार-बार घर के अंदर या आसपास बिल्‍ली या कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई पड़े तो यह भी किसी अनहोनी के होने का इशारा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

