Shani Surya Yuti 2023: शिवरात्रि से पहले ही इन राशि वालों के जीवन में मचेगा तांडव! शनि-सूर्य की युति मचाएगी तबाही

Saturn-Sun Conjunction in Aquarius Impact on Zodiac Signs in Hindi: ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. इस समय सूर्य मकर राशि में हैं और 13 फरवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे. सूर्य का कुंभ में राशि परिवर्तन शनि के साथ युति कराएगा. इस तरह कुंभ राशि में शनि-सूर्य की युति सभी 12 राशि वालों के जीवन में महत्‍वपूर्ण बदलाव लाएगी. सूर्य-शनि जैसे अहम ग्रहों की यह बलवान युति कुछ राशि वालों को बहुत कष्‍ट देगी. आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए शनि-सूर्य की युति कष्‍ट देगी.

कुंभ राशि में शनि और सूर्य की युति का राशियों पर असर

कर्क राशि: सूर्य गोचर से बन रही शनि और सूर्य की युति कर्क राशि वालों को धन हानि करवा सकती है. लिहाजा इस समय निवेश से बचें. संपत्ति संबंधी मुश्किलें हो सकती हैं. सेहत भी नासाज रह सकती है.

सिंह राशि: सूर्य का राशि परिवर्तन शनि के साथ युति बना रहा है जो सिंह राशि वालों को बहुत परेशान कर सकता है. दांपत्‍य जीवन में तनाव बढ़ सकता है. साथी से बहस हो सकती हैं. कोई पुराना कर्ज चुकाना पड़ सकता है. मान हानि या दंड मिलने के योग हैं. लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और सेहत का ध्‍यान रखें.

कन्या राशि: सूर्य-शनि की युति कन्‍या रशि वालों को आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है. शत्रु हावी रह सकते हैं. धन हानि हो सकती है. लव लाइफ में कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव हो सकता है.

वृश्चिक राशि: सूर्य और शनि की युति वृश्चिक राशि वालों को कई तरीकों से राहत दे सकता है. परिवार में कलह का माहौल रह सकता है. करियर में समस्‍या हो सकता है. तनाव और बीमारी परेशान कर सकते हैं.

कुंभ राशि: सूर्य गोचर करके कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं और यहीं पहले से मौजूद शनि के साथ युति करेंगे. शनि-सूर्य की युति कुंभ राशि वालों के लिए अच्‍छी नहीं कही जा सकती है. सेहत पर नकारात्‍मक असर पड़ सकता है. अहंकार से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें